Calcio, Paramatti (ex Rimini) e Compagno (ex Tre Fiori) promossi in serie A col Craiova

Sport

Rimini

| 15:24 - 15 Maggio 2021

Lorenzo Paramatti.

L'ex giocatore di Santarcangelo e Rimini Calcio Lorenzo Paramatti (4 presenze da gennaio nella stagione 2019-2020 interrotta per la pandemia), nativo di Faenza e figlio di Michele, ex di Bologna e Juventus, ha centrato la promozione in massima serie rumena con la maglia del Craiova, matricola del massimo campionato. Per il Craiova un ritorno nella massima serie dopo dieci anni. Per lui è il secondo campionato vinto dopo quello a Bologna in Serie B (ma lui ebbe una stagione tormentata da un infortunio), ma questo è il primo da protagonista e che sente davvero suo. A gianlucadimarzio.com l'ex biancorosso ha dichiarato:“Non c’è paragone tra vincere un campionato di serie B all’estero piuttosto che giocare la salvezza nelle serie minori italiane. Andare via dall’Italia è stato un investimento personale, per una possibilità di crescita futura. Adesso in serie A rumena mi si possono aprire molte più possibilità: per esempio, se dovessi rimanere giocherei contro squadre che hanno affrontato la Roma, tipo il Cluj. Questa visibilità e soddisfazione in Serie C non le trovi”.

Altro protagonista è stato l'attaccante Andrea Compagno, 25 anni reduce dal campionato di San Marino nel Tre Fiori. A Craiova Compagno ha segnato cinque gol nei playoff rivelandosi l’uomo decisivo nella lotta alla promozione.