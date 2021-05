Basket giovanile, sorride l'Under 18 Angels/RBR. Ko la Under 16

Sport

Rimini

| 14:45 - 15 Maggio 2021

L'Under 16 RBR (foto Alfio Sgroi).

ll punto sulle giovanili RBR



𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟖 - 𝐄𝐂𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀

ANGELS SANTARCANGELO/RBR 91

PALLACANESTRO 2.015 FORLI 79

Terza vittoria consecutiva per gli Angels/RBR di coach Ceccarelli che si portano a casa il sentitissimo derby di categoria contro Forlì. Avvio di gara combattuto, le squadre si rispondono colpo su colpo. Angels/RBR che si affidano alle giocate di 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐩𝐨𝐧𝐢 e 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢, supportati da 𝐏𝐢𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞; positivo il suo ingresso con 5 punti consecutivi.

Forlì sfrutta la fisicità dei suoi lunghi, specialmente sulle situazioni di pick‘n’roll, e le iniziative del talentuoso 2005 Franceschi. Il primo quarto si chiude con i giallo-blu in vantaggio nonostante alcuni errori di troppo ai tiri liberi e nei tiri aperti. 21-17 al 10′.

Nella seconda frazione la vena offensiva dei santarcangiolesi è molto più spiccata: 𝐌𝐮𝐥𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐢 piazza due bombe su assist di 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 (bravo a creare vantaggi dal post basso) e 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 fa suo il pitturato. Mini allungo Angels al 20′. 45-39. Dopo il riposo lungo i padroni di casa fanno le prove di fuga che si concretizzerà definitivamente nell’ultimo periodo quando faranno precipitare i forlivesi fino al -23 del 35′ (86-63). Un calo di energie e di intensità nel finale da parte dei ragazzi di Ceccarelli renderà poi meno pesante la sconfitta per la Pallacanestro 2.015.

Punteggio finale 91-79. Top scorer dell’incontro un 𝐀𝐦𝐚𝐭𝐢 chirurgico al tiro (7/8 da due, 3/6 da tre).

Solide le prestazioni di 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐩𝐨𝐧𝐢 (vicino alla tripla doppia: 10 punti, 10 rimbalzi e 7 assist), 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 (doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi) e 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬, autore di una spettacolare schiacciata in contropiede dopo una bella palla recuperata a metà campo.

𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨: Amati 23, Piacente 5, Carletti* 3, Mulazzani* 12, Scarponi* 10, Panzavolta 11, Scarpellini, Nuvoli, Mancini 4, Pasquarella* 2, Rossi* 13, James 8. All.re: Ceccarelli Ass. All.re: Brienza

Parziali 21-17; 45-39; 69-57



𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝟏𝟔 - 𝐄𝐂𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀

ANGELS SANTARCANGELO/RBR 58

ONE TEAM FORLI 87

Partenza poco decisa dei ragazzi, fin dal primo quarto hanno subito molto la pressione degli avversari concludendo con ampio distacco il primo periodo. Nel secondo quarto il divario, difficile da colmare, è stato in parte recuperato ma poi alcune distrazioni difensive hanno permesso agli ospiti di allungare. Buon test per crescere di esperienza e buona intensità da parte degli avversari.

Ora tutti a lavoro in palestra e testa alla prossima sfida.

𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨: Macaru 15, Benzi 4, Lombardi, Bonfè, Panzeri 7, Morri 2, Pini, Mari 6, Antolini 5, Pacucci 1, Fabbri 10, Morandotti 8. All.re Bernardi M V. All. Luongo C.