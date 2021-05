Inglese di base e social media, aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti

Attualità

Rimini

| 13:22 - 15 Maggio 2021

Cescot Rimini.



Conoscere l'inglese e sapere come usare i social media è indispensabile, non solo nel lavoro. Grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e del FSE sono in partenza al Cescot di Rimini due brevi corsi gratuiti, utili per arricchire il curriculum e cercare occupazione, anche per la stagione estiva alle porte.

Il corso di lingua inglese primo livello (32 ore) insegna a scrivere, leggere e conversare in lingua inglese per affrontare le principali situazioni quotidiane e lavorative. Scadenza iscrizioni il 18 maggio.

Il corso di social media (16 ore) insegna come utilizzare in azienda i principali social media per aumentare la notorietà, introdurre nuovi canali di vendita, fornire nuovi servizi alla clientela. Scadenza iscrizioni il 9 giugno.

Ci sono solo 8 posti per ogni corso, possono fare domanda di iscrizione persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, con oltre 50 anni di età o senza diploma. I corsi si potranno seguire da casa, collegandosi da PC, tablet o smartphone, in modo molto semplice e sicuro. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Per informazioni: Cescot Rimini, Barbara Morotti, 0541441914 barbara@cescot-rimini.com