Cattolica, Ardesio e la Val Seriana: sinergie all'insegna di sport e turismo

Attualità

Cattolica

| 10:59 - 15 Maggio 2021

L'incontro a Cattolica.

Si intensificano i rapporti di amicizia e le sinergie tra Cattolica ed il comune bergamasco di Ardesio. Ieri mattina la Vicesindaco ed Assessore al turismo Nicoletta Olivieri ha ricevuto nella Sala Giunta di Palazzo Mancini il sindaco di Ardesio, Yvan Caccia, ed il presidente di “Vivi Ardesio”, Simone Bonetti. Un legame nato la scorsa estate con un primo contatto proprio tra la Olivieri e Bonetti. Una sinergia che nelle scorse settimane ha anche dato il via alla campagna pubblicitaria che vede protagoniste le due destinazioni “Cattolica e Ardesio vi aspettano per le vostre vacanze” con manifesti affissi in bergamasca e in tutta Cattolica.

Ad accoglierli anche il presidente dell'Associazione Albergatori, Massimo Cavalieri. L’occasione dell’incontro è nata dalla partecipazione di alcuni atleti seriani alla “Granfondo Squali Trek”. In circa una settantina, tra ciclisti e loro accompagnatori, hanno raggiunto Cattolica dalla Val Seriana per l’evento che chiude la “bike week” è che ha visto l’arrivo del Giro d’Italia in città lo scorso 12 maggio. Vivi Ardesio e Promoserio per l’appuntamento hanno allestito uno stand promozionale al quartiere della manifestazione ciclistica all’interno dell’Acquario di Cattolica.

“Abbiamo subito trovato una connessione tra le due località, partendo dallo sport - ha sottolineato la Olivieri – e la Granfondo Squali Trek rappresenta il trampolino di lancio di questo gemellaggio. Vi ringraziamo per la partecipazione e la presenza, avervi qui è un’ottimo inizio di collaborazione. Confidiamo di poter far arrivare i cattolichini e gli sportivi del territorio in Val Seriana e ad Ardesio; conosciamo i bergamaschi, turisti che qui sanno apprezzare la nostra romagnolità ed accoglienza che siamo certi troveremo anche quando verremo in Val Seriana”. “Sono pronta a raggiungere Ardesio, voglio raccontare ai miei concittadini di cosa si tratta, voglio vedere, camminare, andare in bicicletta, assaporare i loro prodotti e divertirmi con loro”, ha aggiunto nel pomeriggio la Olivieri durante il taglio del nastro della Granfondo immaginando la propria visita nel comprensorio della Val Seriana che conta oltre 140mila abitanti.

Per suggellare l’amicizia e ringraziare dell’ospitalità il sindaco di Ardesio ha consegnato anche una targa alla vicesindaco Olivieri, mentre Vivi Ardesio ha donato prodotti tipici del territorio e alcuni gadget. “Ardesio aveva il desiderio di avere uno sbocco sul mare, ma noi non siamo a Cattolica solo per rappresentare Ardesio ma vogliamo portare qui la nostra Val Seriana cogliendo anche l’opportunità presentata dal presidente degli albergatori, di coniugare la nostra presenza a dei pacchetti con delle agevolazioni, credo farà piacere agli abitanti della valle” ha aggiunto il sindaco di Ardesio Yvan Caccia.

“Per me oggi è un giorno molto importante - ha sottolineato il presidente di Vivi Ardesio Simone Bonetti – lo scorso anno ho ricevuto la vera ospitalità romagnola e l’incontro con l’assessore e vicesindaco Nicoletta Olivieri si è trasformato in un’occasione unica per i due territori. Essere qui a rappresentare Ardesio con il mio sindaco Yvan Caccia è un’occasione importante di promozione per il nostro territorio, anche fuori dalla nostra Regione”.

"Cattolica e la riviera romagnola si preparano ad accogliere i turisti in sicurezza - ha aggiunto il presidente dell'Associazione Albergatori di Cattolica Massimo Cavalieri – e stiamo definendo delle promozioni da riservare agli abitanti della val Seriana che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze da noi”. Viceversa, una delegazione di atleti cattolichini sarà ospite degli eventi sportivi nel bergamasco: il 2, 3, 4 luglio in occasione del “Raduno Ebike Presolana”, nel village allestito a Clusone sarà presente uno stand promozionale di Cattolica con la possibilità, per gli atleti cattolichini di partecipare al raduno ad un costo agevolato. Anche il 18 Luglio, con la Valseriana Marathon, vi sarà un’occasione per intensificare i rapporti.