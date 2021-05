Pennabilli, riapre Mateureka con un omaggio a Dante Alighieri

Attualità

Pennabilli

| 10:38 - 15 Maggio 2021

Mateureka a Pennabilli.

Durante la chiusura per covid il museo ha rivisto e aggiornato, con l’autorevole consulenza dell’artista Lidia Masi, le ve-trine dedicate ai Romani e ai popoli del Centramerica: Maya, Inca e Aztechi.

Completamente nuova, invece, la vetrina dedicata ai Fenici con le statuette della dea Tanit e di Elissa, provenienti da Cartagine, con la presentazione del famoso problema della principessa Didone, fuggita da Tiro, alla quale gli indigeni dona-rono tanta terra, per fondare Cartagine, “quanta ne può essere delimitata da una pelle di bue”.



Non poteva Mateureka passare sotto silenzio i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri la cui Divina Commedia ha notevoli spunti matematici e può essere considerata non solo opera letteraria ma anche un’opera scientifica, geografica e storica, una sorta di enciclopedia del Medioevo. Per onorare il sommo poeta, la biblioteca del museo espone, eccezionalmente, in facsimile i tre meravigliosi incipit della Commedia tratti da un pregiato manoscritto illustrato del Quattrocento.



Le miniature, l’elegante calligrafia e i capilettera miniati rappresentano una vera e propria delizia per gli occhi.

Dopo questo deprimente periodo di chiusura, abbiamo tutti bisogno di riabituarci al bello, una visita al museo può aiutarci: è questo l’auspicio di Mateureka.

La domenica è possibile prenotare una visita guidata, previa prenotazione al numero 0541 928659; il costo è di 7 euro.