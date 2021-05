Al via a Rimini la ‘Staffetta della Solidarietà’, pellegrinaggio da 570 chilometri fino a Roma

Attualità

Rimini

09:27 - 15 Maggio 2021

Staffetta della Solidarietà.

Un pellegrinaggio a piedi che è partito da Rimini e si concluderà a Roma il 14 giugno, per un totale di 570 chilometri suddivisi in 30 tappe. Consiste in questo il progetto 'Fil rouge-Staffetta della solidarietà', promosso dalle associazioni di volontariato Avis e Ail e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Rimini. L'arrivo a Roma il 14 giugno, spiega la Provincia, non e' casuale: quella, infatti, e' la data stabilita per le celebrazioni mondiali in favore della donazione del sangue che, per volere dell'Organizzazione mondiale della sanità, quest'anno si svolgeranno in Italia.



Nei Comuni attraversati dal pellegrinaggio uno o più volontari delle sezioni locali delle due associazioni affiancheranno i pellegrini in transito, per una o più tappe successive, e dove possibile saranno organizzati eventi pubblici per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue e alla ricerca per la diagnosi e la cura della leucemia, invitando scuole, cittadini e istituzioni. Il raduno e' previsto alle 10 di domani davanti al Duomo di Rimini, e la partenza dei pellegrini sarà preceduta dal saluto delle autorità comunali e dalla celebrazione di una messa all'interno del Duomo.