Granfondo degli Squali, torna la gara ciclistica dopo la sospensione Covid

19:14 - 14 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Taglio del nastro all’Acquario di Cattolica per la 6° edizione della Granfondo Squali-Trek Cattolica-Gabicce Mare che torna con prepotenza ed entusiasmo dopo la sospensione per Covid dello scorso anno, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, tre giorni nei quali l’Acquario è aperto e visitabile.



L’entusiasmo è quello dello spirito di una organizzazione corale che vede insieme due amministrazioni comunali, quella di Cattolica e quella di Gabicce mare, il Velo Club Cattolica e il CicloTime Gabicce, trenta 30 Bike Hotel del territorio, la presenza di 300 volontari e all’organizzazione della struttura ospitante, quella dell’Acquario: una squadra la cui tenacia e disponibilità ha permesso di tagliare il nastro della 6 edizione.



L’edizione 2021 della Granfondo Squali-Trek Cattolica-Gabicce Mare ha diversi testimonial di spicco, fra i quali Justine Mattera e Letizia Paternoster, solo per citarne due.



In questa competizione l’Acquario di Cattolica marca la partenza del fiume multicolore di migliaia di ciclisti, domenica 16 maggio alle 8.00, che dopo da 93 km e un dislivello di 1450 metri, nel morbido e vario paesaggio dell’entroterra fra Romagna e Marche, arriveranno al traguardo di Gabicce Monte (PU). Da oggi a domenica l’Acquario sarà anche teatro della Shark Arena, lo spazio espositivo dove stand selezionati e di altissima qualità propongono il meglio, anzi, lo stato dell’arte, di quanto il mondo del ciclismo può offrire alla sempre più crescente audience a due ruote.



Nel pacco gara della Granfondo Squali-Trek, ci sono anche i biglietti per l’Acquario di Cattolica con uno sconto speciale del 50% riservato ai partecipanti e alle loro famiglie.