Calcio RSM, Coppa Titano: per la finale stadio aperto a 300 spettatori

Sport

Repubblica San Marino

| 18:22 - 14 Maggio 2021



Importanti novità dal punto di vista del ritorno del pubblico agli eventi organizzati, quelle individuate all’interno del Regolamento per Manifestazioni di cui all’art. 11 del DL n. 85/2021 emesso in data odierna. In vista della finale di Coppa Titano, prevista per domani sera al San Marino Stadium (ore 20:45) tra Tre Fiori e La Fiorita, l’impianto di Serravalle riaprirà ad un numero ridotto di 300 spettatori, selezionati e su invito.

Sarà cura della Federcalcio garantire che tutte le misure indicate a contenimento di potenziali contagi (distanza minima, mascherina e modalità di gestione del flusso di accesso ed esodo, tra le altre) siano diligentemente rispettate.