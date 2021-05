Calcio D, Correggese: esonerato mister Gori. Lo sostituisce Bazzani

Sport

| 18:03 - 14 Maggio 2021

Fabio Bazzani dirige il primo allenamento (foto FB del club).

Cambia la guida tecnica in casa Correggese in vista delle ultime dieci partite di campionato. La società biancorossa nella serata di giovedì 13 maggio ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico Mattia Gori che chiude quindi la sua esperienza a Correggio con 24 partite disputate e 32 punti all’attivo.

Il sostituto è Fabio Bazzani ex giocatore di Perugia, Sampdoria e Lazio, oltre a quella della Nazionale Italiana. Dopo aver lasciato il calcio professionistico ha chiuso la carriera da calciatore a Mezzolara dove ha anche svolto il ruolo di primo allenatore nella stagione 2015716. Dal 2017 fino alla fine della stagione 2020 ha svolto il ruolo di vice allenatore di Serse Cosmi, suo ex allenatore, sulle panchine di Ascoli, Venezia e Perugia. Ora arriva a Correggio per provare a rialzare le sorti della squadra biancorossa in questo ultimo mese di campionato, dove dovranno essere giocate ancora dieci partite e con ancora la possibilità di agguantare i playoff.

“Sono molto felice di essere arrivato a Correggio – ha affermato Fabio Bazzani che nel pomeriggio ha guidato il suo primo allenamento – e vogliamo provare a ottenere dei risultati importanti visto che questa squadra ha delle qualità. Manca poco tempo al termine della stagione, ma tante partite quindi il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Chiaramente c’è poco tempo per lavorare visto che ogni 48 ore saremo in campo e, non ho la presunzione di dire che porterò molti cambiamenti rispetto a quello che è stato fatto prima. Sarà fondamentale la testa dei giocatori e la loro voglia di andare a conquistare un risultato importante”.