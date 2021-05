San Marino regala due notti in albergo ai turisti, parte l'iniziativa voucher

Turismo

| 18:01 - 14 Maggio 2021

Da oggi (venerdì 14 maggio) sul sito visitsanmarino.com è possibile acquistare, nell’apposita pagina dedicata, i Voucher Vacanza San Marino. Tutti i visitatori che decideranno di trascorrere tre notti a San Marino, acquistando questo voucher, saranno ospiti della Repubblica per due delle tre notti. I voucher saranno acquistabili, non solo sul sito www.visitsanmarino.com ma anche su alcuni siti delle strutture ricettive aderenti, fino al 31 luglio 2021 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2022.



Sul sito www.visitsanmarino.com sarà inoltre possibile acquistare, oltre ai soggiorni, anche alcune experience ed attività che compongono l’offerta del turismo Outdoor: arrampicate, tour con ebike, tiro con l’arco, trekking guidato, moto tour e visite guidate del centro storico, alla scoperta di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, immersi nella natura. Queste attività saranno offerte a prezzi agevolati e con una ripetitività soprattutto durante i week end della stagione turistica estiva: i visitatori che vorranno prenotare le loro escursioni in date e momenti differenti potranno farlo contattando direttamente i soggetti che erogano i servizi.