Eventi

Cattolica

| 17:50 - 14 Maggio 2021

Francesco De Gregori.

Venerdì 20 agosto all'Arena della Regina di Cattolica ci sarà l'atteso ritorno di Francesco De Gregori in Romagna. Il concerto del cantautore romano si aggiunge alle altre due date in programma: il 10 luglio il duo rivelazione di Sanremo, DiMartino-Colapesce, il 7 agosto Massimo Ranieri. I biglietti per il concerto di De Gregori in vendita da lunedì su Ticketone e Ciao Ticket.