Covid Rimini: tre decessi e tornano a salire i ricoveri. Nuovi casi 42

Attualità

Rimini

| 17:18 - 14 Maggio 2021

Bollettino Covid 14 maggio 2021.

A Rimini si registrano 42 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 18 sintomatici e 24 asintomatici. Comunicato il decesso di tre uomini di 73, 74 e 76 anni e tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva, tornati a 10 (+2). Nei primi 4 giorni della settimana nel nostro territorio si sono registrati 226 casi, media di 45 al giorno (in calo rispetto alla settimana precedente).



In regione 551 nuovi casi su 39.527 tamponi, 455 guarigioni e 11 decessi. Calano i ricoveri:in terapia intensiva sono 160 (-3 rispetto a ieri), 1.136 quelli negli altri reparti Covid (-63).