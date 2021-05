Vaccini Covid agli operatori balneari, le prenotazioni dei 40enni: le ipotesi

Attualità

"Prima che fare un quarantenne sano, e inizieremo a fare anche loro, mi preoccupo di chi ha patologie o di chi ha 60-70 anni e ancora non abbiamo fatto". Così il presidente della giunta regionale Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della visita all'hub vaccinale di Rimini rispondendo a chi gli chiedeva se la Regione avrebbe fatto partire da lunedì le vaccinazioni per gli over40, seguendo così le indicazioni del commissario Figliuolo. "Possiamo anche aprire - ha detto Bonaccini - immagino che diremo: iscrivetevi e poi vi chiameremo appena ci sarà la possibilità". La Regione deciderà a breve, "nelle prossime ore", ha detto il presidente. "Vogliamo evitare di dare una data che non è possibile garantire", ha precisato Bonaccini, per il quale l'unico limite è la disponibilità di dosi e non l'organizzazione. "Sempre su indicazioni del generale Figliuolo e del governo ci è stato chiesto di aprire il prima possibile alle imprese", "che noi all'inizio di giugno vorremmo mettere in campo", ha detto il governatore facendo riferimento al protocollo che riguarda i dipendente delle aziende sottoscrittrici e i loro familiari. Sempre sulle vaccinazione, "stiamo ragionando sugli operatori del turismo, in particolare gli operatori balneari e quelli delle strutture ricettive", ha aggiunto.