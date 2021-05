Il centro storico di Rimini al centro di un'analisi degli studenti del Politecnico di Torino

Attualità

Rimini

| 15:56 - 14 Maggio 2021



Il Direttore Generale del Comune di Rimini Luca Uguccioni ha ricevuto ieri pomeriggio (venerdì 13 marzo), in residenza comunale, una delegazione del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino che sta elaborando un’analisi del sistema insediativo del Centro Storico di Rimini. Studio in previsione della formazione del quadro conoscitivo del Piano Urbanistico Generale che dovrà essere realizzato in seguito all’entrata in vigore della legge regionale Emilia-Romagna n.24/2018.



Il gruppo di ricercatrici del Laboratorio sulle morfologie urbane di transizione e alcune studentesse internazionali laureande nell’Ateneo torinese - sotto la guida del professor Marco Trisciuoglio, ordinario di Composizione architettonica e urbana e docente di urbanistica presso la Southeast University di Nanchino - stanno analizzando e descrivendo quelli che sono i segni identitari del centro storico. Un’analisi che avviene nell’ambito di un progetto che si propone di individuare i percorsi possibili per consentire interventi di rigenerazione sui manufatti. L’attività del Politecnico di Torino mira a elaborare, con riferimento a un quadro di esperienze internazionali, strumenti operativi e codici urbani, utili a guidare le attività edilizie.