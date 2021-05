Rimini: risorse da bando statale per la fusione delle scuole Galeone e Peter Pan di Viserba

Attualità

Rimini

| 15:35 - 14 Maggio 2021

Rendering dell'intervento.

Ieri sera (giovedì 13 maggio) il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato - con 17 voti favorevoli e 9 astenuti - la candidatura al bando di finanziamento statale per l’intervento denominato “Percorso verticale 0-6: Polo per infanzia Viserba”. In questo modo la giunta Gnassi cerca i circa 3 milioni di euro necessari al progetto di fusione delle scuole "Il galeone" e "Peter Pan" di Viserba, che condivideranno una grande area esterna per attività didattiche.



Nella stessa seduta è stata approvata - con 19 voti favorevoli e 10 contrari - la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n 83 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto la “variazione d’urgenza al bilancio di previsione”. Con 18 voti favorevoli e 9 contrari è stato approvato anche il punto 2 dell’ordine del giorno, relativo al “conto agenti contabili esercizio 2020”. Approvato in fine anche il “rendiconto della gestione esercizio 2020”, che ha ricevuto 17 voti favorevoli e 10 contrari.