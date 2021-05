Rimini: giovani ubriachi alle Cantinette violano il coprifuoco, sanzionati

Cronaca

Rimini

| 14:25 - 14 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Nuovo intervento della Polizia nella zona delle "cantinette", nel centro storico di Rimini, nella serata di ieri (giovedì 13 maggio). Una pattuglia ha notato un gruppetto di giovani che stazionavano in zona, incuranti del coprifuoco. I ragazzi sono scappati, all'arrivo dei poliziotti, tranne due riminesi, di 20 e 22 anni, entrambi ubriachi e poco collaborativi alla vista delle "divise". Si sono lamentati del controllo, dicendo che non potevano essere privati della libertà di muoversi. Alla fine è scattata doppia sanzione: per violazione del coprifuoco e per ubriachezza molesta.