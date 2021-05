Rissa alla Vecchia Pescheria, locale chiuso 15 giorni dal Questore

Cronaca

Rimini

| 14:19 - 14 Maggio 2021

Polizia alle Cantinette.



Quindici giorni di chiusura per uno dei locali della Vecchia Pescheria di Rimini. Il Questore di Rimini ha firmato un provvedimento notificato nel pomeriggio di ieri (giovedì 13 maggio) dalla Polizia e motivato dall'allarme sociale generato dal parapiglia scoppiato venerdì pomeriggio (7 maggio), con il lancio di sedie, sgabelli e tavoli verso alcuni dipendenti - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - da parte da parte di alcuni ragazzi, le cui generalità sono in corso di identificazione da parte del personale della Squadra Mobile. Il tutto ripreso dalle fotocamere di uno smartphone in un video poi circolato sui social. "L'esercizio costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini”: queste alcune delle parole del Questore, contenute nelle sette pagine del provvedimento. "L’immediata risposta ai fatti accaduti il 7 maggio u.s. si inquadra in un’articolata strategia volta a innalzare il livello di sicurezza urbana delle città, incentrata sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi in fenomeni rilevanti sotto il profilo della criminalità e della sicurezza pubblica", precisano dalla Questura di Rimini.