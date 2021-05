In quarantena, porta il figlio a scuola. Volano insulti e grida

Cronaca

Rimini

| 14:10 - 14 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione ieri mattina (giovedì 13 maggio) in una scuola di Rimini, a causa del comportamento di un 47enne albanese. Questi, nonostante la quarantena preventiva fiduciaria, come imposto dalle regole anti Covid per chi fa ritorno dall'Albania, voleva a tutti costi che il figlio frequentasse le lezioni. Il personale scolastico si è rifiutato di far entrare il bambino e il 47enne ha sfogato la sua rabbia con urla e ingiurie. La direttrice dell'Istituto Scolastico, preoccupata per il comportamento dell'uomo, riferendo il comportamento spesso brusco nei confronti del personale scolastico, ha chiesto l'intervento della Polizia, che ha provveduto con le sanzioni per la violazione delle regole anti Covid.