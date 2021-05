Calcio RSM, il Cosmos cambia ds: via Molinari ecco Donnini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:02 - 14 Maggio 2021

La Società Sportiva Cosmos e il direttore sportivo Manuel Molinari, in buon accordo, hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione in essere. E' doveroso da parte della Società Sportiva Cosmos tutta rivolgere a Molinari l’apprezzamento e il ringraziamento per il lavoro da lui svolto con professionalità e dedizione nelle ultime due stagioni calcistiche. La società augira a lui un futuro importante e ricco di soddisfazioni in ogni ambito. La dirigenza del club gialloverde di Serravalle, intanto, ha già nominato in questi giorni il nuovo ds: sarà Francesco Donnini ad occuparsi dell’allestimento della rosa per la stagione 2021/2022 del campionato nazionale sammarinese di calcio.