Baseball: New Rimini sfiderà in campionato Rovigo, Athletics Bologna e Macerata Angels

| 14:02 - 14 Maggio 2021

Marco Baccelli.

Ultima amichevole preseason domenica alle 12.00 per New Rimini Erba Vita. Sul diamante di Riccione scenderà il Longbridge Bologna, squadra che nella nuova serie A disegnata dalla Fibs è inserita nel girone F.



New Rimini Erba Vita è invece nel girone E, insieme Rovigo Baseball, Athletics Bologna e Macerata Angels. Contro i marchigiani ci sarà il debutto interno domenica 23 maggio, sempre a Riccione.



Prima della gara sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Gilberto Vittori, ex giocatore del Rimini Baseball e oggi prematuramente scomparso. Sulla pagina Facebook di New Rimini è pubblicato un ricordo di Pippo Crociati, team manager di New Rimini.



Domani (sabato 15 maggio) l’amichevole fra New Rimini Erba Vita e Longbridge Bologna è prevista sui nove inning. Al termine si valuterà se proseguire con altri inning per ruotare giocatori e affinare sempre di più la condizione degli organici. I biancorossi di Mike Romano sono chiamati ad uno scatto in avanti nel box di battuta, fondamentale sul quale s’è soffermato in settimana il lavoro tecnico sotto la guida di Beppe Carelli, ma anche una conferma delle buone impressioni sin qui ricavate dalle prestazioni sul monte di lancio



SPONSOR Nel frattempo si consolida il supporto di aziende che affiancheranno il main sponsor Erba Vita nella stagione 2021 di New Rimini Baseball Softball. E’ il caso di Aon, gruppo che opera a livello mondiale nella consulenza per la gestione dei rischi e nel brokeraggio assicurativo e di Banca Malatestiana, istituto di credito di riferimento del territorio riminese molto vicino alle realtà sportive locali che sostiene da sempre con impegno e responsabilità.