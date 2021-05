Covid: "fare chiarezza su prenotazioni vaccini per i 40enni"

Attualità

14 Maggio 2021

La Regione faccia chiarezza sulla campagna vaccinale ai quarantenni. A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI) che ricorda come relativamente alle prenotazioni per i quarantenni, l'assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna Raffaele Donini ha dichiarato: "Noi in un pomeriggio siamo in grado di prepararci e partire, ma la questione resta la dotazione di vaccini". In pratica, spiega Tagliaferri, "un no alla richiesta del commissario Figliuolo che voleva, dalla prossima settimana, dare il via alle prenotazioni anche ai nati nel 1981". Da qui l'atto ispettivo per sapere "se la Giunta intenda fare chiarezza, dopo le dichiarazioni dell'assessore alle politiche per la salute in contrapposizione con quanto detto dal Commissario Figliuolo, circa l'avvio della campagna vaccinale per gli over 40 e come intenda verificare il numero di dosi vaccinali per ottemperare all'impegno preso per la vaccinazione degli over 40 in concomitanza con l'apertura dei primi hub nelle aziende"