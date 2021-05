Santarcangelo si abbellisce a tema 'Balconi fioriti'. Ottimismo per l'evento dedicato ai fiori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:01 - 14 Maggio 2021

Vetrina addobbata per Balconi Fioriti.



Sabato 15 e domenica 16 maggio, in occasione del gradito ritorno della manifestazione "Balconi Fioriti" i soci dell'associazione commercianti di Santarcangelo Città Viva addobberanno le proprie attività per accogliere al meglio i visitatori della Città clementina.

Sono tanti i negozi del centro che proporranno un'allegra esposizione esterna per permettere incentivare lo shopping all'aria aperta. Anche le vetrine saranno abbellite dai fiori, in pieno spirito "Balconi Fioriti". Soddisfatti i commerciatni di Città Viva che parlano di quasi "tutto esaurito" nei ristoranti.