Cronaca

Rimini

| 12:40 - 14 Maggio 2021

Ha perso la vita Ivo Santolini, il 70enne riminese rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sabato scorso (8 maggio) in zona Celle a Rimini. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la rotatoria tra le vie Zangheri e Maestri del Lavoro, quando è avvenuto l'impatto fatale con un'automobile. Il 70enne era stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza, in gravi condizioni. Dopo un ricovero di cinque giorni, è spirato ieri (giovedì 13 maggio).