Riprendono i lavori allo stadio del baseball, tornato in mano al comune di Rimini

| 12:34 - 14 Maggio 2021

Oggi (venerdì 14 maggio) il comune di Rimini ha ripreso possesso dello stadio del baseball, a seguito della risoluzione della convenzione con Asd Rimini Baseball e della pronuncia del Tar che ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento di risoluzione, avanzato dalla società sportiva. Il passaggio odierno, evidenzia l'amministrazione comunale, "consente ora il rapido completamento dei lavori di riqualificazione in corso all’impianto di via Monaco, oggetto di una serie di opere di ristrutturazione in carico ad Anthea che interesseranno sia i locali interni sia la facciata". L'impianto sarà pronto per la fine della seconda decade di giugno.