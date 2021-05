Gli spacca un bicchiere di vino in faccia e lo sfregia, arrestato 53enne a Riccione

Cronaca

Gli spacca in faccia un bicchiere: botte tra pregiudicati durante l'aperitivo, arrestato 53enne a Riccione. I fatti sono accaduti giovedì pomeriggio verso le 18 in un bar nei pressi del porto. Il 53enne, noto pregiudicato, stava chiacchierando nel locale insieme ad un altra persona nota alle Forze dell'Ordine. L'atmosfera fra i due si è fatta incandescente per motivi ancora non noti. Il 53enne, in uno scatto d'ira, ha spaccato sul viso dell'interlocutore un bicchiere di vino colpendolo poi con pugni violenti e scappando immediatamente. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giro di poco hanno riconosciuto e rintracciato il 53enne. La vittima dell'aggressione si trova in ospedale a Riccione dove è stato operato per ricucire un profondo taglio sotto l'occhio destro che gli costerà una ferita permanente.

Il 53enne è stato arrestato per lesioni personali pluriaggravate. Si trova ai domiciliari.