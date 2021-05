Rimini lavoro e clima: incontro on line con l'assessore regionale Colla

Attualità

Rimini

| 11:10 - 14 Maggio 2021

Vincenzo Colla.

Prosegue il percorso del Patto provinciale per il lavoro e per il clima: per dare avvio al lavoro delle task force tematiche che sono state costituite (impresa, formazione e lavoro, transizione ecologica, welfare e terzo settore, scuola, mobilità sostenibile, pianificazione territoriale e politiche abitative, legalità), martedì 18 maggio alle ore 17.30 è stato convocato un incontro online con l’assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla.

L’intervento di martedì, nel processo che dovrà condurre all’elaborazione di linee guida per un piano di azione provinciale, si pone come un primo momento ispirazionale per fornire, oltre al quadro di contesto nel rapporto con il Patto regionale, un punto di vista sulle tendenze in atto nei settori di riferimento dell’assessore regionale, dalla transizione green al tema delle competenze e della formazione.