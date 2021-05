E' originaria di Pennabilli Elisabetta Belloni, nuova direttrice dei Servizi Segreti

Attualità

| 10:16 - 14 Maggio 2021

Elisabetta Belloni neo direttrice generale dei Servizi Segreti (Dis), ha legami con Pennabilli. Il padre, originario dell'Alta Valmarecchia, è stato un apprezzato ingegnere. Lui e la moglie, entrambi recentemente scomparsi, riposano proprio nel cimitero di Pennabilli. Elisabetta Belloni ha trascorso l'infanzia nel borgo dell'Alta Valmarecchia dove ritorna spesso. E' anche impegnata nella ristrutturazione della casa di famiglia. Il sindaco Mauro Giannini sulla pagina Facebook del comune esprime la soddisfazione per la nomina di Belloni.

"Segnatevi questo nome e questa data perché oggi è una giornata storica.

Elisabetta Belloni, 62 anni, è stata appena nominata dal Presidente del Consiglio Draghi Direttrice generale dei Servizi segreti, il Dis. È la prima volta nella storia che una donna riveste questo incarico così importante nel nostro Paese. Una nomina che arriva a coronamento di una carriera di primissimo piano in tutte le principali emergenze internazionali degli ultimi anni, a cominciare dalla delicatissima gestione dei sequestri degli italiani in Iraq, arricchita dal Cavalierato di Gran croce e dalla Legion d’onore francese. Un altro tabù che cade. Un’altra crepa al tetto di cristallo, verso una società e un Paese che finalmente riconoscono la competenza e l’autorevolezza della leadership femminile ai più alti vertici delle istituzioni."