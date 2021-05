Erba incolta, rifiuti e alberi da trattare: la segnalazione da Dogana di Verucchio

Attualità

| 09:52 - 14 Maggio 2021

Una parte del percorso pedonale a Dogana di Verucchio.

Marciapiedi per raggiungere le fermate dell'autobus con erba incolta e senza un cestino per i rifiuti. La segnalazione arriva da un lettore di altarimini.it e riguarda la zona di Dogana di Verucchio, soprattutto su via Dogana e via Marecchiese.

"Volevo far presente l'abbandono di alcune zone della periferia di Dogana di Verucchio" dice il nostro lettore "esattamente sulla Marecchiese e in via Dogana ove sono stati fatti marciapiede pedonali per raggiungere le rispettive fermate dell'autobus ove non vi è nemmeno un cestino per i rifiuti a disposizione di chi aspetta i mezzi pubblici, lasciate incolte con crescita di vegetazione e rifiuti abbandonati (cartacce, bottiglie di vetro rotte ecc. ecc.). In Via dogana vi sono dei tigli che nel momento della fioritura creano disagio per le abitazioni vicine per il loro rilascio di resina tutto questo perché non vengono mai effettuati trattamenti.

Finisco con la rotatoria prima del ponte del Torello innaugurata un paio di anni fa con la presenza delle istituzioni lasciata anch'essa all'abbandono.

Spero che le nostre amministrazioni possano intervenire per rendere la cosa abbastanza dignitosa." conclude il nostro lettore.



