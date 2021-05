Calcio Eccellenza, FC San Marino punta a giocare allo Stadium di Serravalle

Sport

Repubblica San Marino

| 08:57 - 14 Maggio 2021

Dopo essersi costituita all'inizio della scorsa settimana, la Football Club San Marino 2021 sta definendo la struttura organizzativa, sportiva e tecnica in vista della stagione in Eccellenza.

Giovedì 20 maggio è in programma una importante seduta del Consiglio di Amministrazione. Il responsabile della gestione dell'area sportiva ed organizzativa, Gianluca Bollini, presenterà una proposta complessiva finalizzata al completamento dell'organigramma societario e alla predisposizione delle linee di indirizzo generali su cui dovrà essere impostato il progetto sportivo, tecnico e finanziario per la costruzione di una squadra in grado di lottare per le posizioni di vertice fin da subito.

Positivo, intanto, il confronto svoltosi giovedì ieri con il Segretario di Stato con delega allo Sport. E’ emersa da parte sua una significativa sensibilità e una notevole attenzione rispetto alla iniziativa e questo rappresenta una grandissima iniezione di fiducia per tutte le persone che si stanno concretamente impegnando nell'ambito di questo progetto.

Prosegue inoltre il dialogo con la Fsgc per stabilire le migliori forme di collaborazione tra la Fc San Marino 2021 e l'intero movimento calcistico nazionale.

Come si é già ribadito in precedenti occasioni, nella Fsgc e nel suo Presidente il neonato club ha trovato interlocutori seri, competenti e pronti ad aiutarlo a realizzare il progetto di rinascita del San Marino Calcio.

Nel corso degli incontri, anche recentissimi, il vertice della Fsgc ha manifestato la propria volontà tesa a creare tutte le condizioni utili e necessarie allo svolgimento della attività, a cominciare dalla concessione delle infrastrutture locali per la disputa delle partite ufficiali casalinghe, con riferimento particolare anche alla possibilità di utilizzare il San Marino Stadium di Serravalle, che rappresenterebbe un enorme privilegio e motivo di orgoglio per il club.

Anche per l'individuazione di un apposito campo per gli allenamenti, la Fsgc si é impegnata a trovare una soluzione adeguata, pur comprendendo che gli impianti situati in territorio sono già ampiamente adoperati dalle società sportive locali e dai settori giovanili (selezionato e di base) e che quindi occorre approfondire attentamente la questione per evitare di creare disagi ad altre importantissime realtà calcistiche locali verso le quali nutriamo il massimo rispetto e la profonda ammirazione per la straordinaria attività da loro condotta.

E' certamente apprezzabile il supporto che le massime autorità calcistiche sammarinesi hanno mostrato fin dal primo istante - si legge in una nota del neonato club - e confidiamo che questa efficacissima sinergia possa proseguire anche in futuro nel solo ed esclusivo interesse del calcio sammarinese.

Non appena verranno definiti tutti i dettagli operativi con la Fsgc, il Cons e le autorità politiche competenti, la Fc San Marino 2021 procederà con la presentazione della domanda di affiliazione alla Figc e contestualmente formalizzerà la richiesta di titolo sovrannumerario per iscriversi al prossimo Campionato di Eccellenza.