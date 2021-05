Immondizia abbandonata e topi vicino ad una scuola riminese: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 08:37 - 14 Maggio 2021

Il bidone manomesso.

Una situazione di degrado, rifiuti abbandonati e sporcizia quella che viene segnalata da lettore di altarimini.it. La zona indicata è quella di via Carli a Rimini.

"Bombole del gas, rifiuti a terra, aperture manomesse e topi! Questa la gestione dei bidoni in via Carli a Rimini. Alcune attività commerciali riempiono i bidoni gettando cartoni interi e vuoti. I topi ed i gabbiani girano nei bidoni pieni di rifiuti alimentari. Tante le segnalazioni ad Hera" scrive il nostro lettore "e al comune ma nessuno controlla e spesso passano giorni prima che vengano a pulire! La bombola del gas è in strada da 2 giorni nonostante le segnalazioni. I bidoni sono nei pressi di una scuola e tutte le mattine passano bambini a piedi."



