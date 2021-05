Attualità

San Leo

| 18:06 - 13 Maggio 2021

Foto di un lettore.

Un lettore ci segnala la presenza di buche molto profonde: una minaccia per gli utenti della strada. Foto scattate in Alta Valmarecchia in località la Boscara. Il problema può danneggiare le auto (pneumatici e sospensioni) e creare seri grattacapi ai motociclisti, ai ciclisti e magari ai pedoni.