Botta e risposta su Twitter con Italia Viva su Israele, sezione di Rimini smonta il caso

Attualità

Rimini

| 17:47 - 13 Maggio 2021

Il tweet cancellato.

Rimini questa mattina (giovedì 13 maggio) era una delle parole in tendenza su Twitter. Merito di un account, chiamato Italia Viva Rimini, che ha risposto a un tweet in sostegno ad Israele da parte di Italia Viva. La foto pubblicata ritraeva esponenti di punta del partito e il testo "La nostra delegazione in piazza al Portico di Ottavia a Roma per difendere il diritto ad esistere dello Stato di Israele". Poco dopo è apparso il commento caustico dall'account chiamato Italia Viva Rimini: "E i palestinesi no? Ma scherziamo?". Quest'ultimo tweet è stato prontamente cancellato e l'account sospeso. Lo screenshot, tuttavia, ha girato moltissimo sui social, suscitando commenti e ironie. Nel pomeriggio però Italia Viva Rimini, all'Ansa, ha spiegato che quell'account non aveva il titolo per postare commenti usando nome e logo del partito. "Nessuna polemica ma soprattutto nessuna censura, ci mancherebbe altro: semplicemente abbiamo deciso di rimuovere l'account Twitter di Italia Viva Rimini perché non era ufficiale"