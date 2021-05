Cantinette e pandemia: alert sugli adolescenti, sedute gratis con lo psicologo

Attualità

Rimini

| 17:40 - 13 Maggio 2021

Giovani mentre fanno l'aperitivo alle cantinette.



Federconsumatori Rimini ha attivato uno sportello psicologico gratuito in tempi di pandemia, uno sportello di ascolto e di supporto aperto a tutta la popolazione riminese, compresi adolescenti e giovani adulti, il cui responsabile è Maurizio Cottone, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista. E' lo stesso Cottone, in una nota, a commentare i recenti fatti avvenuti alle Cantinette di Rimini, evidenziando che questi fatti hanno portato "alla ribalta la condizione giovanile dopo un anno di pandemia": "L'adolescenza e la prima giovinezza sono i momenti in cui è fondamentale il vivere all'aria aperta, l’ esprimersi attraverso il corpo, l’ agire, avere costante rapporto col gruppo dei pari", mentre le restrizioni e il lockdown hanno posto i giovani "in una condizione di cattività molto pericolosa". Lo psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista sollecita la società adulta a "riconoscere e prevenire il malessere dell'attuale condizione giovanile", con ragazzi "apatici che si perdono nel vuoto di un'illusoria seconda vita passando intere giornate davanti al computer" e altri "che esplodono", non riuscendo "a trattenere la rabbia per essere stati privati di ciò che per loro è fondamentale, la libertà". Per questo molto frequentemente "si verificano nelle scuole e nelle piazze, fenomeni di antisocialità, se non veri e propri casi di disturbi psichiatrici".



Per informazioni e prenotazioni ( 0541-779989 ) segreteria@federconsumatoririmini.it Lo sportello è condotto dal sottoscritto www.riminipsicologia.it psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista certificato nel lavoro con l’adolescente e il giovane adulto.