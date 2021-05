Covid: vaccini nelle aziende, obiettivo partire a inizio giugno

Attualità

Rimini

| 17:30 - 13 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna stanno lavorando a un progetto congiunto per approntare hub vaccinali interaziendali nelle tre province romagnole, in coerenza con le linee guida emanate dalla Regione Emilia-Romagna, che non prevedono una diffusione di punti sul territorio ma la creazione di punti aggregati che producano un importante volume di vaccinazioni quotidiane (circa 500 al giorno).



L'iniziativa risponde a uno sforzo collegiale per accelerare il ritorno a una nuova normalità, vaccinando in primis i dipendenti delle associate che ne faranno richiesta e mettendo poi a disposizione gli hub per le imprese del territorio.



Le tre associazioni stanno raccogliendo in queste ore le manifestazioni di interesse, con l’obiettivo di partire indicativamente verso l’inizio di giugno.