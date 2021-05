Le componenti da verificare nei decespugliatori professionali

Attualità

| 08:14 - 24 Maggio 2021

Falciatrice da giardino.

Tra gli attrezzi del mestiere, quando si lavora o si vive a stretto contatto con madre natura, non può mancare un decespugliatore per sfoltire il terreno oppure per sbarazzarsi dei rami, presenti sul suolo, che potrebbero rappresentare un problema per le persone o per gli animali domestici. Quando si tratta di rami o di fusti di una certa consistenza da far fuori, serve dotarsi di un modello potente che possa garantire un’ottima resa e praticità nell’uso.



Elementi da valutare per l’acquisto di decespugliatori professionali



Prima di procedere all’acquisto, bisogna osservare attentamente una serie di componenti fondamentali come il motore, l’asta, lo stile di taglio, l’impugnatura, le protezioni e le modalità di ricarica dei decespugliatori professionali in vendita sui siti web o presso i rivenditori autorizzati, così da poter confrontarsi con esperti e poter ricevere tantissimi suggerimenti soprattutto quando si è alle primi armi nel taglio del manto erboso. Nel caso di terreni incolti, erba alta e presenza di tantissimi ciottoli, la potenza del motore, la sua rotazione continua attiva le lame poste alla base dell’asta, deve essere affiancata da strumenti di protezione per il corpo e per il viso ben posizionati come un’impugnatura ergonomica, singola oppure doppia, per reggere l’intero supporto senza faticare troppo. Il giardiniere oppure l’operatore ecologico, quando si apprestano al taglio del manto erboso, per evitare spiacevoli sorprese come il rischio di essere colpito dal pietrisco, devono indossare speciali tute protettive e il casco per la salvaguardia del viso. Un’altra parte che merita un approfondimento è l’asta per la distribuzione del peso dei decespugliatori professionali e per quella funzione di riduzione del carico di lavoro. I comandi generali devono essere posti in posizioni strategiche senza complicare i movimenti del singolo operatore.



Le specialità insite nei modelli di ultima generazione



I decespugliatori tagliaerba di ultimissima generazione sono il frutto prelibato di una serie di fattori come lo studio delle comuni esigenze, un gran numero di test per mettere alla prova la resistenza delle varie componenti prima di procedere al corretto assemblaggio, la cura per i dettagli e i miglioramenti apportati alla durata della batteria. Il peso complessivo deve essere contenuto per non incidere nel trascorrere delle ore di lavoro. Le lame tranciatrici devono essere differenziate a seconda del tipo di territorio da affrontare con il decespugliatore. Ad esempio, possono essere adoperate delle lame di dimensioni ridotte per la pulizia del giardino di una villetta quando la vegetazione non è fitta e viene periodicamente tagliata mentre dovranno essere montate delle lame più grandi per un campo imprevedibile come quello dei boschetti dove è molto probabile imbattersi in rami distinguibili per la lunghezza o per lo spessore, in sassi che potrebbero schizzare in aria dopo il contatto ravvicinato con il tagliaerba, nel fogliame accumulato il quale potrebbe complicare la visibilità e il compimento delle operazioni ordinarie, nella struttura disomogenea della superfice con il susseguirsi di buche, di dossi, di avvallamenti, di salite e di discese complicando i movimenti dell’addetto al taglio. Le aziende, altresì, hanno sviluppato lame particolari per singole tipologie di piante.

Mixare il criterio dell’efficienza con quel famoso rapporto qualità/prezzo



In conclusione, il modello perfetto, l’unico adatto a soddisfare i bisogni di coloro che si prendono cura del verde tanto privato quanto pubblico, non esiste fisicamente ma è il prodotto di un delicato equilibrio tra le qualità tecniche dello strumento, le esigenze del singolo lavoratore, il tipo di terreno da affrontare ed il prezzo di vendita offerto dalle aziende. Tutti punti che devono essere esaminati singolarmente, magari con l’ausilio di un esperto presso i rivenditori autorizzati o con l’ausilio del servizio clienti e di recensioni nel caso di acquisto online.