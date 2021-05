Elezioni Rimini: Ravaglioli (Lega) avanza candidatura a sindaco

Attualità

Rimini

| 17:14 - 13 Maggio 2021

Alessandro Ravaglioli.

Alessandro Ravaglioli della Lega avanza la propria candidatura a sindaco per il centrodestra. E' stato lui stesso ad annunciare la sua discesa in campo, sottolineando che "per la prima volta dall'introduzione del sistema maggioritario il centrodestra unito, compatto e ben organizzato ha i numeri per vincere le elezioni". Ravaglioli ha dunque dato la propria disponibilità a correre per la poltrona da sindaco, dopo 21 anni di attività da consigliere comunale, 15 come capogruppo del principale partito di centrodestra, prima Forza Italia e ora la Lega. "Il Consiglio Comunale di Rimini è stata la mia seconda casa per circa 20 anni", ha scritto su Facebook, aggiungendo: "Vi sono entrato nel 1995, all’età di 23 anni e quella legislatura è stata una palestra formidabile, che ha disegnato la Rimini del futuro, la Rimini delle grandi opere e della destagionalizzazione, con un sindaco e colleghi consiglieri di altissimo spessore e quindi un’esperienza politica incredibile".