Marco Carta sceglie Rimini per il videoclip del suo nuovo singolo

| 16:04 - 13 Maggio 2021

Marco Carta a Rimini.

Marco Carta, vincitore dell'edizione di Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo l'anno successivo, torna sulla scenam usicale italiana con il nuovo singolo "Mala Suerte", il cui videoclip è stato girato a Rimini. Il testo del brano, in uscita domani (venerdì 14 maggio), è scritto da Mirko Balducci, Mattia Cavallari e Alessandro Guerra, con le musiche composte da Mauro Pilato e Alex Gregorini. La produzione è dei dj e producer di fama internazionale Angemi, che da enfant prodige della musica elettronica, in pochi anni ha scalato la classifica dei dj più apprezzati nel mondo, e Mauro Pilato che vanta hit internazionali come dj e compositore, ma anche remixer di numerose star della musica italiana, nonché apprezzato produttore e talent scout.