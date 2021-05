Arcigay Rimini manifesta in spiaggia per dire sì alla legge Zan

Attualità

Rimini

| 15:56 - 13 Maggio 2021

La passerella arcobaleno del bagno 27.



Arcigay Rimini e Agedo Rimini-Cesena hanno indetto per sabato (15 maggio) la manifestazione "Dai una mano per i diritti", con ritrovo alle ore 16 al bagno 27 di Rimini, lo stabilimento balenare reso famoso dalla passerella dai colori dell'arcobaleno. L'iniziativa è a sostegno dell'approvazione della legge Zan, il ddl contro omotransfobia, misoginia e abilismo: "Si tratta di una legge che infatti garantisce e sostiene le libertà di milioni di cittadine e cittadini di questo Paese, la libertà di essere se stessi senza preoccupazioni, senza pregiudizi, senza discriminazioni e violenze", spiega Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini. La manifestazione vuole sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni, in quanto, evidenzia Arcigay, "questa legge non basta, non bastano le aggravanti, non bastano le pene", ma il suo spirito deve prendere forza "in ogni articolazione delle istituzioni, soprattutto in quelle locali che più di tutte sono vicine alla vita delle persone". L'invito alle istituzioni locali è dunque a non limitarsi al sostegno a distanza per l'approvazione della legge Zan, ma a mettere in atto "azioni forti, limpide e coraggiose" per combattere ogni discriminazione. "Questa legge deve andare molto oltre la lettera del testo, dovrà essere l'inizio di un percorso da fare con le istituzioni locali e regionali per creare una società inclusiva, accogliente, priva di discriminazioni e rispettosa di ogni persona, com'è nella tradizione e nei valori dell'Emilia-Romagna", chiosa Tonti.