Ai domiciliari, viola il coprifuoco: arrestato in centro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:42 - 13 Maggio 2021

Un arresto, foto di repertorio.

Un 36enne di nazionalità straniera è stato arrestato nella notte (tra il 12 e il 13 maggio) dai Carabinieri della stazione Rimini Miramare. Residente da anni a Rimini, il giovane è stato notato a passeggio per il centro cittadino, senza motivi di necessità che giustificassero la violazione del coprifuoco. Inoltre era evaso dagli arresti domiciliari, disposti a suo carico nell'ambito di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia. Oltre alla sanzione per la violazione delle regole anti Covid, è stato arrestato. Il 36enne è ora nuovamente ai domiciliari, in attesa del processo, la cui udienza deve essere ancora fissata.