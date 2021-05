Castel Sismondo si tinge di blu

Attualità

Rimini

| 15:41 - 13 Maggio 2021

Castel Sismondo Rimini.

Maggio è il mese della sensibilizzazione su questa sindrome genetica rata e il 17 maggio il Comune di Rimini accenderà una luce sulle neurofibromatosi.



Nelle serate del 15, 16 e 17 maggio 2021, la città ha deciso di aderire all’iniziativa “Shine a light on Nf” - Accendi una luce sulle Nf illuminando di blu Castel Sismondo.

L’iniziativa è stata lanciata a livello internazionale dalla storica fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation (“Ctf”) e coinvolge molte associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti

affetti da neurofibromatosi.

Tutto il mese di maggio è dedicato a livello globale alla sensibilizzazione e alla diffusione di

conoscenze sulle Neurofibromatosi, meglio conosciute come Nf, sindrome genetica rara che comprende Nf1, Nf2 e Schwannomatosi.

Molte volte la Nf è visibile: i pazienti sono spesso coperti da macchie cutanee caffè latte, altri

hanno tumori (neurofibromi) spesso sfiguranti lungo i nervi del corpo. Altre volte, la Nf è invisibile: i pazienti dall'aspetto sano convivono in realtà con un dolore lancinante all'interno. Molti hanno gravi difficoltà di apprendimento, altri perdono l'udito o la vista, alcuni sviluppano tumori cerebrali e devono sottoporsi a chemioterapia per anni. Al momento non esiste una cura.

In Italia sono più di 20.000 le persone ad esserne colpite e nel mondo circa 2,5 milioni.

Il Comune di Rimini ritiene che sia necessario mobilitarsi anche a livello locale per accendere

una luce su questa malattia genetica poca conosciuta, ma soprattutto sui pazienti, per dare voce

alla battaglia che tanti bambini, adulti e persone di ogni età combattono ogni giorno con coraggio e

determinazione contro le neurofibromatosi.

Nel 2020, nonostante la pandemia, sono stati illuminati 173 luoghi nel mondo, molti anche in

Italia e quest'anno anche il Comune di Rimini darà il proprio contributo.