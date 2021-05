Dal 15 al 31 maggio torna Il Maggio dei Libri, un viaggio on line nell’amor dantesco

Eventi

Rimini

| 15:24 - 13 Maggio 2021

Il maggio dei libri.

Torna Il maggio dei libri con undici appuntamenti on line dedicati a Dante. Protagonisti, i lettori volontari della Biblioteca Gambalunga che, partendo dal piacere per la lettura che li anima, si faranno ispirare dalla poesia di Dante e dai libri di cui si sono perdutamente innamorati per compiere, attraverso la videolettura di alcuni passi, un percorso che possa promuovere l’amore per il libro.



Rimini, già premiata con la qualifica di “Città che legge”, continua a sostenere la diffusione della lettura, partecipando anche quest'anno all’iniziativa nazionale attraverso undici lettori volontari della biblioteca, che non hanno potuto svolgere attività in presenza durante la pandemia, e che, dopo un primo momento di formazione sulla lettura ad alta voce da parte dei bibliotecari della Gambalunga, registreranno alcuni brevi video che saranno on line sulle pagine social della biblioteca a partire dal 15 maggio fino a fine mese.



Le brevi videoletture ruoteranno attorno al tema di quest’anno: "amor" in omaggio a Dante. Un tema declinato su tre proposte: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle”.



I video saranno corredati da altrettante bibliografie, disponibili da giugno, ognuna delle quali fornirà una ventina di suggerimenti di lettura per le vacanze estive che la Biblioteca proporrà a bambini e ragazzi.