Riccione: la bellezza incontra il mare fra amazzoni, cavalli e spiaggia

Riccione

| 15:08 - 13 Maggio 2021

Associazione no-profit "Cavalieri del mare".

L'associazione no-profit "Cavalieri del Mare" organizza due shooting fotografici dove bellezza e creatività si incontrano davanti all'infinito del nostro mare.



Si tratta di una collaborazione fra giovani startup creative, tutte al femminile, del territorio.



Le modelle dell'associazione indosseranno le creazioni di atelier e boutique, anche esse di giovani stiliste entrambe di Cattolica, in due diverse location:

• il 14 maggio le modelle dell'Associazione indosseranno le creazione della celebre stilista Fabiana Gabellini, sulla spiaggia di Riccione

• Il 16 maggio, invece, si cambia location e sarà la volta del Grand Hotel Riccione, con gli abiti della boutique di tendenza Cokelicò



Gli eventi sono organizzati dell'Ass. no profit Cavalieri del Mare, attiva per la promozione e la valorizzazione del territorio romagnolo e del cavallo.



Quando, dove a che ora: venerdì 14 Maggio ore 18.00 presso la spiaggia di Riccione altezza bagni 39 - ristorante Tropicana

domenica 16 Maggio ore 09.30 presso la residenza storica Grand Hotel Riccione - Viale Gramsci 23