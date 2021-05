Yacht Club Rimini, equipaggi in gara in due competizioni nazionali

Sport

Rimini

| 15:01 - 13 Maggio 2021

Imbarcazioni del Rimini Yacht club.



Fine settimana impegnativo per lo Yacht Club Rimini. Ben sette equipaggi Laser e due equipaggi 29er (imbarcazione acrobatica) saranno impegnati in due eventi nazionali.



I Laser regateranno a Marina di Campo, Isola d'Elba, per la terza tappa Italia Cup, mentre i 29er, un doppio (timoniere e prodiere) saranno impegnati per la seconda regata nazionale a Ostia, Roma.



Gli appuntamenti di questo fine settimana danno il via all’attività estiva dello Yacht Club Rimini che nel mese di giugno vedrà la seconda tappa del circuito nazionale j70, la prima tappa del circuito nazionale rs21 e la selezione nazionale LIV che saranno organizzati a Rimini.