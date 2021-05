Calcio D, per la sfida salvezza di Cattolica il Sasso Marconi ha un asso in più: Riccardo Pasi

Sport

Cattolica

| 14:56 - 13 Maggio 2021

Riccardo Pasi con la maglia del Santarcangelo Calcio.

Come ha anticipato a suo tempo da Altarimini.it il Sasso Marconi ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Riccardo Pasi, classe 1990 al suo terzo club in stagione avendo vestito le maglie di Vado e Union Feltre. Pasi ha cambiato molte maglie nella sua carriera: Sud Tirolo, Santarcangelo in C2, Cremonese, Imolese, Correggese e Delta Rovigo; per lui presenze anche in serie A e B tra Parma, Modena e Bologna, il club in cui è cresciuto. La squadra emiliana non vuole lasciare nulla di intenato per guadagnare la salvezza: nel prossimo turno sarà protagonista al Calbi di Cattolica nello scontro diretto contro la Marignanese Cattolica (ore 16). Domenica contro il Forlì l'esperto 'attaccante era in panchina. Marignanese Cattolica e Sasso Marconi sono divise tra appena punt