Ride Riccione Week: dal 2 al 6 giugno la Perla Verde diventa città a misura di bici

Sport

Riccione

| 14:37 - 13 Maggio 2021

Ride Riccione.

Con ben 21 edizioni all’attivo, la Ride Riccione è da considerare uno dei capisaldi del panorama granfondistico nazionale, ma ora è anche qualcosa di più. Intorno ad essa è stato costruito un grande evento, la Ride Riccione Week, che abbraccia il mondo della bicicletta a 360°. Cinque giorni per pedalare, competere, provare, parlare di ciclismo, in un contesto, quello della Riviera Romagnola, con una fortissima tradizione ciclistica alle spalle e tanti progetti per il futuro.



Dal 2 al 6 giugno Riccione diventerà una città perfettamente a misura di bici. Il fatto che la Ride Riccione Week si svolga in un anno ancora caratterizzato dalla pandemia dalla quale si sta lentamente uscendo, è un motivo di soddisfazione ma anche un segnale di speranza, la testimonianza della voglia di ripartire nonostante tutto sempre nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore.



La Granfondo sarà l’evento culminante della settimana, con i suoi due percorsi (148,40 km per 3.37 metri di dislivello il lungo con l’attesissima ascesa al Cippo Pantani, 107,10 km per 1.950 metri il corto); prima c’è tantissimo in programma, dal Giro con il Campione per il quale hanno già dato la loro adesione personaggi come Francesco Moser (ambassador della Rrw), il Ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani, l’indimenticato “Signore degli Anelli” della ginnastica Yuri Chechi, al tentativo di record da Guinness dei Primati nella 24 Ore di staffetta sui rulli, alle tante iniziative dedicate ai più piccoli. Senza dimenticare lo spazio che verrà riservato alle varie aziende, quelle strettamente connesse con il mondo del ciclismo ma anche quelle più legate al turismo e alle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Ride Riccione Week è tutto questo e anche di più, si comincia il 2 giugno e grazie anche al forte impegno promozionale degli hotel della zona le adesioni sono già tantissime anche da fuori i confini regionali. La citta apre le sue porte alle due ruote per cinque giorni di spettacolo.