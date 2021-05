Meteo weekend: spiccata variabilità, venerdì nuovi rovesci di pioggia

Attualità

Rimini

| 14:25 - 13 Maggio 2021

Prosegue la variabilità legata ad impulsi atlantici blandamente perturbati che interessano il bacino del Mediterraneo. Tendenza ad un miglioramento temporaneo tra la seconda parte di giornata di sabato e domenica, poi la nuova settimana dovrebbe vedere una nuova avvezione fredda in quota associata a un incremento dell’instabilità.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/05/2021 ore 12:50



Venerdì 14 maggio

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con ampie schiarite al primo mattino; in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci in Appennino e possibili piovaschi sparsi altrove, più probabili in prossimità della costa. Tendenza ad aumento dell’instabilità tra tardo pomeriggio e ore serali con transito di rovesci in movimento dai rilievi alla costa.

Temperature: minime comprese tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 18 e 23 gradi.

Venti: deboli-moderati da sud-ovest con rinforzi nelle ore pomeridiane, raffiche di forte intensità su fascia collinare ed appenninica.

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 15 maggio

Stato del cielo: nuvolosità variabile con schiarite più ampie tra pianura e costa nel pomeriggio; addensamenti più consistenti sui rilievi e anche in pianura nelle ore serali.

Precipitazioni: residue isolate piogge tra notte e primo mattino in esaurimento; possibili piovaschi o brevi rovesci nelle ore serali in movimento dai rilievi verso le pianure.

Temperature: minime comprese tra 8 e 12 gradi, massime fino a 17/19 gradi.

Venti: a regime di brezza, tendenti a disporsi da sud-ovest in serata.

Mare: poco mosso sotto costa, fino a mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 16 maggio

Stato del cielo: nuvolosità variabile con schiarite più ampie su pianura e costa nel corso del giorno; addensamenti più consistenti sulle aree appenniniche e collinari.

Precipitazioni: isolati piovaschi o brevi rovesci possibili sui rilievi appenninici nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime comprese tra 17 e 23 gradi.

Venti: deboli da sud-ovest con rinforzi moderati sulle aree interne della provincia.

Mare: poco mosso sotto costa, fino a mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: flussi occidentali diretti sul bacino del Mediterraneo determineranno variabilità a inizio settimana, con possibile formazione di rovesci e locali temporali nelle ore pomeridiane, più probabili martedì 18 maggio. Temperature senza variazioni significative e prossime alla media climatologica.

