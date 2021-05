San Marino lancia il festival dedicato alla Gentilezza 

Eventi

Il centro storico della Repubblica di San Marino ospiterà dal 6 all'8 agosto la prima edizione del Festival Gentile, che declinerà in incontri con ospiti internazionali, spettacoli e "momenti esperienziali" rivolti a tutte le età il tema della Gentilezza, abbracciando vari settori della cultura e del sociale: dall'economia alla scienza, dall'ambiente all'alimentazione, dalla filosofia alla comunicazione, dall'educazione all'impresa, dalla salute alla giustizia, dalla moda allo spettacolo.



La manifestazione, che avrà come madrina l'attivista, conduttrice e attrice Rosita Celentano, porta come sottotitolo 'Change! Costruire il cambiamento', "a sottolineare come la gentilezza e i valori ad essa collegati, quali felicità, ottimismo, perdono, gratitudine, siano reali motori di cambiamento capaci di generare un significativo impatto sociale, a partire da evidenze scientifiche", spiega Daniel Lumera, promotore del movimento Italia Gentile. Nato durante il primo lockdown, il movimento "incentiva la declinazione dei valori della gentilezza, del perdono, dell'ottimismo, della gratitudine e della felicità in progetti asd alto impatto sociale". San Marino Festival Gentile si pone in continuità con la proclamazione della piccola Repubblica 'primo Stato Gentile al mondo', avvenuta lo scorso anno.