Quanto costa un’assicurazione sulla casa e perché conviene

13 Maggio 2021

Assicurazione sulla casa.

Vi hanno consigliato di stipulare un’assicurazione sulla casa ma siete ancora indecisi? Vi state chiedendo se possa realmente rivelarsi utile acquistare una polizza per tutelare il vostro immobile ma soprattutto vi piacerebbe capire quanto vi verrebbe a costare? Oggi faremo chiarezza proprio su questo, anche perché negli ultimi anni sono sempre più gli italiani che scelgono di acquistare un’assicurazione per tutelare la propria casa. Si tratta dunque di una buona idea, poiché parliamo di un bene prezioso che ha un valore elevato e in caso di danni o di eventi imprevisti sostenere le spese per porvi rimedio può rivelarsi davvero molto impegnativo.



Conviene stipulare un’assicurazione sulla casa?



Acquistare un’assicurazione sulla casa conviene e su questo non ci sono ormai dubbi. Esistono varie polizze pensate ad hoc per rispondere alle esigenze delle famiglie, dunque vale la pena capire quali siano quelle più utili nel proprio caso specifico. Quel che è certo però è che l’assicurazione casa è importante e chi ne è sprovvisto può trovarsi di fronte a situazioni davvero difficili.



Una polizza sulla casa permette di stare del tutto tranquilli, il che non è poco se consideriamo il valore dell’immobile e le spese che si dovrebbero sostenere per sistemare eventuali danni. Pensiamo, per fare qualche esempio, al rischio che scoppi un incendio. Può accadere per molteplici ragioni: dalla pentola dimenticata sul fuoco ad un corto circuito elettrico. Purtroppo sono diversi coloro che hanno dovuto fare fronte ad un’eventualità come questa e non è mai piacevole vedere la propria abitazione andare a fuoco. Se però si ha una polizza sulla casa, almeno si possono evitare spese ingenti per la riparazione dei danni e parliamo di cifre davvero altissime, che non tutti riuscirebbero a sostenere senza un risarcimento da parte dell’assicurazione.



Quella dell’incendio è però solo una delle tante eventualità che possono verificarsi e mettere a rischio la propria abitazione. Si può subire un furto ad esempio, per non parlare dei danni che si potrebbero provocare a terzi, dei rischi informatici, delle emergenze improvvise derivanti da guasti all’impianto idraulico ad esempio. Avere una forma di tutela in tutti questi casi è senz’altro importante, perché le spese da sostenere sono nella maggior parte delle circostanze davvero ingenti.



​​​​​​​Quanto costa un’assicurazione sulla casa?



Stimare il costo di un’assicurazione sulla casa è alquanto difficile, perché al giorno d’oggi esistono diversi pacchetti e tutto dipende dalle coperture che si vogliono inserire nella propria polizza. L’importo del premio è influenzato anche dai massimali e dalle franchigie, dal valore dell’immobile che si intende assicurare e via dicendo. I fattori che entrano in gioco sono dunque parecchi e sarebbe impossibile fare una stima del costo complessivo, anche perché ogni compagnia assicurativa applica le proprie tariffe.



Sicuramente, al giorno d’oggi conviene scegliere una soluzione completa, come la polizza casa Europ Assistance che include tutte le principali garanzie e ha un costo conveniente. Da evitare sono invece quelle assicurazioni che propongono tariffe eccessivamente economiche, perché nella maggior parte dei casi non sono affidabili e si rischia addirittura di incorrere in qualche truffa.

