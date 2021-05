Rimborsi falsi, ex ufficio stampa Apt Fabio Grassi assolto da tutte le accuse

Attualità

Forlì

| 13:07 - 13 Maggio 2021

Fabio Grassi, ex capo stampa Apt Servizi Emilia Romagnas.

Fabio Grassi, ex capo ufficio stampa di Apt Servizi Emilia Romagna (Azienda di Promozione Turistica), è stato assolto perché il fatto non sussiste in relazione alle accuse di truffa, falso e peculato. Era a processo perchè accusato di aver ottenuto rimborsi di pranzi e cene istituzionali che però, invece dei giornalisti, erano stati consumati con persone diverse. L'ipotesi di reato di peculato era motivata dall'accusa di aver utilizzato fondi pubblici (i rimborsi) per uso privato. Grassi, indagato per la vicenda dal 2016, era difeso dall'avvocato Filippo Cocco del foro di Rimini. L'ex imputato ha scritto sul proprio profilo Facebook: “E’ il giusto epilogo di una vicenda iniziata cinque anni fa in un pessimo clima di caccia alle streghe, ma…tanto rumore per nulla! Calunnie e bugie si accavallarono in quel tempo, e fu un gioco allo scaricabarile. Querele e denunce, falsità e cattiverie diedero spazio ad una eco mediatica spropositata. Alcuni colleghi mentirono spudoratamente, opportunamente sconfessati da altri colleghi. La politica mi volle capro espiatorio”. Il riferimento, in queste ultime parole, è all'esposto presentato in Regione dal Movimento 5 Stelle.