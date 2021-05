Calcio: Sammaurese Rimini si recupera domenica 30 maggio. Il calendario biancorosso

Sport

Rimini

| 12:42 - 13 Maggio 2021

Alessandro Mastronicola durante la gara d'andata tra Rimini e Sammaurese.



La gara tra Sammaurese e Rimini, in programma inizialmente per domenica 16 maggio, poi rinviata per alcuni casi di Covid tra i giocatori di casa, si disputerà domenica 30 maggio. La Lnd ha reso noto il calendario a fronte delle diverse partite da recuperare. Il campionato di Serie D, Girone D, si concluderà domenica 20 giugno.



LE PARTITE DEL RIMINI



Domenica 23 maggio Rimini - Bagnolese



Domenica 30 maggio Sammaurese - Rimini



Domenica 6 giugno Progresso - Rimini



Domenica 13 giugno Rimini - Correggese



Mercoledì 16 giugno Rimini - Ghiviborgo



Domenica 20 giugno Marignanese Cattolica - Rimini